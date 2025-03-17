Edirne Valisi Sezer'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

Edirne Valisi Yunus Sezer, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Sezer, mesajında Çanakkale Deniz Zaferi'nin Türk milletinin tarihine altın harflerle yazıldığını belirtti.

Türk milletinin vatanı, bayrağı ve bağımsızlığı için gerektiğinde neleri feda edebileceğini Çanakkale'de bir kez kanıtladığını aktaran belirten Sezer, "Vatan her şeyin önündedir, düşüncesiyle canlarını feda etmekten çekinmeyen sessiz kahramanların destanıdır Çanakkale. Bugün aziz milletimiz topyekun ayağa kalkmış, istiklaline ve istikbaline göz koyan emperyalist güçlere karşı kanının son damlasına kadar mücadele etmiştir." ifadelerini kullandı.

Sezer, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılının büyük gurur ve heyecanla idrak edildiğini vurguladı.

Çanakkale'de kazanılan zaferin Türk tarihinin dönüm noktalarında olduğunu belirten Sezer, şunları kaydetti:

"Bize bu vatanı emanet eden şehitlerimize, gazilerimize şükran borcumuzu ödemek, vatanımızı ve bayrağımızı her koşulda müdafaa etmek için dün olduğu gibi bugün de yarın da mücadeleden bir an olsun geri durmayacağız. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çanakkale destanının bütün kahramanları ile vatan ve millet uğruna hayatlarını feda etmiş aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Ruhları şad olsun."