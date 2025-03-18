Edirne SODAM kursiyerlerine sağlık taraması
Edirne Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) kursiyerlerine sağlık taraması yapıldı.
Edirne Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) kursiyerlerine sağlık taraması yapıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, SODAM Proje Koordinatörü Fatma Ebru Ocak ve kursiyerler Hekim Şifai Sağlıklı Hayat Merkezini ziyaret etti.
Kansere karşı erken tanının önemi hakkında bilgi verilen kursiyerlere Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) tarama yapıldı.
Kursiyerlerin tansiyon ve şeker ölçümü yapılıp taleplerine yönelik randevular da oluşturuldu.
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