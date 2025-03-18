Edirne SODAM kursiyerlerine sağlık taraması

Kursiyerlerin tansiyon ve şeker ölçümü yapılıp taleplerine yönelik randevular da oluşturuldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, SODAM Proje Koordinatörü Fatma Ebru Ocak ve kursiyerler Hekim Şifai Sağlıklı Hayat Merkezini ziyaret etti.

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