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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü

        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da tören yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 11:42 Güncelleme: 18.03.2025 - 11:42
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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü
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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da tören yapıldı.

        Edirne'de Asker Hastanesi Şehitliği'nde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı.

        Törende saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Edirne Valisi Yunus Sezer de şehitlik defterini imzaladı.

        Protokol üyeleri, Kur'an okunmasının ve dua edilmesinin ardından şehitliğe karanfil bıraktı.

        Törene, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Edirne Baro Başkanı Gökhan Karakoç, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Edirne Belediye Başkanvekili Cenk Ergüden, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile gaziler katıldı.

        Program, Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenecek etkinlikle devam edecek.

        - Kırklareli

        Kırklareli Şehitliği'ndeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Törende 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tören mangası tarafından saygı atışı yapıldı.

        Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yakup Yürükçü tarafından anıta çelenk sunuldu.

        Şehitlik defterini imzalayan Vali Uğur Turan, şehitleri rahmet ve şükranla andıklarını söyledi.

        Çanakkale'de 110 yıl önce verilen mücadelenin küllerinden yeniden doğan milletin miladı sayıldığını vurgulayan Turan, Çanakkale Zaferi ile dünya tarihinin akışının değiştiğini belirtti.

        Bu zaferin Batı'nın en güçlü ordularına karşı kazanıldığını aktaran Turan, "Bu eşsiz zafer, esaret altında yaşayan milletlere de ilham kaynağı olmuştur. Çanakkale'de verilen mücadele, düşmanların bile takdirini kazanmıştır. Şehit ve gazilerimizle ne kadar çok gurur duysak azdır." dedi.

        Turan, daha sonra 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut ve kurum müdürleriyle şehit kabirleri ile Kırkşehitler Anıtı'na çiçek bırakıp dua etti.

        Tören, Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi'nde devam etti.

        - Tekirdağ

        Tekirdağ'da Valilik'teki tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Vali Recep Soytürk, daha sonra şehitlik defterini imzaladı.

        Törene, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol ve protokol üyeleri katıldı.

        Daha sonra şehit mezarlığını ziyaret eden Soytürk ve protokol üyeleri, şehit aileleriyle sohbet etti, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

        Tören, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde devam etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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