Edirne'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Edirne'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Edirne'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, I.O'nun kullandığı PP 2605 BP yabancı plakalı otomobil, Edirne - Hamzabeyli kara yolunun 5. kilometresinde C.A idaresindeki 06 AFA 792 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan yolculardan U.Y, V.K ve H.K. hafif yaralandı.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.