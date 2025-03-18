Edirne Valisi Yunus Sezer, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Edirne Valiliğince, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kapsamında şehit aileleri ve gazilere iftar verildi.

Vali Yunus Sezer, yaptığı konuşmada, vatan uğruna hayatlarını feda eden şehitleri saygı ve rahmetle andığını söyledi.

Çanakkale'de büyük bir kahramanlık destanı yazıldığına işaret eden Sezer, "Bakın bugün şehit ailelerimizle, gazilerimiz ve gazi yakınlarıyla bir aradayız. Bugün cephede, Şırnak'ta, Suriye'de, Irak'ta dünyanın birçok yerinde aziz milletin emaneti bayrağımızı dalgalandıran askerlerimiz, korucularımız, güvenlik güçlerimiz var. Bugün milli mücadelemizi devam ettiriyorlar, Allah onlardan razı olsun." dedi.

Çanakkale Savaşı'nın Türk milleti için çok önemli olduğunu ifade eden Sezer, bir milletin şehit yakınına, şehidine nasıl minnet duyduğunu anlatması gerektiğini söyledi.

İyiliği, merhameti ve güzelliği dünyaya yeniden hatırlatmak gerektiğini vurgulayan Vali Sezer, şunları kaydetti:

"Bugün Gazze'de 550 kişi İsrail tarafından şehit edildi. O insanların kendilerini savunacak hiçbir şeyleri yok. Çoluk, çocuk, kadın... Bu ülkelere yeniden medeniyet değerlerimizi ve insanlığı anlatmamız için bizim dimdik ayakta durmamız lazım. Bu da şehit ve gazilerimizin duasıyla olacaktır."

İftar programında Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu kahramanlık türküleri seslendirdi, ardından sema topluluğu gösteri sundu.

Programa, şehit aileleri, gaziler, gazi yakınları, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Uğur Bay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Kasım Ermiş, Emniyet Müdürü Onur Karaburun, vali yardımcıları, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.