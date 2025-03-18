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        Trakya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Trakya'da, İsrail'in Gazze'ye yeniden başlattığı saldırılar protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 23:28 Güncelleme: 18.03.2025 - 23:28
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        Trakya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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        Trakya'da, İsrail'in Gazze'ye yeniden başlattığı saldırılar protesto edildi.

        Edirne'de, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca Mevlana Camisi'nde teravih namazı sonrası Türk ve Filistin bayraklarıyla bir araya gelen vatandaşlar, İsrail aleyhine slogan attı.

        AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, yaptığı açıklamada, işgalci İsrail'in mübarek ramazan ayında ateşkesi bitirerek Gazze'de saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

        Çoğu kadın ve çocuk onlarca masumun uykusunda katledildiğini ifade eden İriş, "İslam ülkelerinin bu sessizliği, İsrail'in azdıkça azmasında etkili olmuştur. İslam İşbirliği Teşkilatının yaşanan her vahşeti sadece kınamakla geçiştirmesi, soykırımın değirmenine su taşımaktan başka bir işe yaramamıştır. Bizler Necmettin Erbakan hocamızın ilk günden itibaren söylediğini söylemeye, bölge ülkelerini ikaz etmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

        İriş, İsrail'in yegane hedefinin bölge ülkelerini kana ve gözyaşına boğmak olduğunu aktardı.

        Bugün zulme göz yumanların siyonizmin bir sonraki hedefini unutmaması gerektiğini belirten İriş, şunları kaydetti:

        "Bugün Yemen'i, Lübnan'ı, Filistin'i, Suriye'yi ve İran'ı hedef alan terör devleti yarın Mısır'ı, Türkiye'yi ve diğer İslam ülkelerini hedef alacaktır. İsrail bölgemiz için en büyük tehdittir ve her devlet için en büyük beka sorunudur. Çünkü İsrail'in hedefi sadece Filistin değil, tüm Müslüman coğrafyadır.

        Dünyanın başına bela olan bu alçaklarla anlayacağı dilden konuşulmalı. Bir an önce tüm Müslüman ülkeler bir araya gelmeli. Her türlü yaptırımı uygulamaya başlamalıdır."

        - Tekirdağ

        Tekirdağ'da İHH İnsani Yardım Vakfınca, İsrail'in Gazze'ye yeniden başlattığı saldırılar protesto edildi.

        Mustafa Kemal Atatürk Meydanı'nda Türk ve Filistin bayraklarıyla bir araya gelen vatandaşlar, İsrail aleyhine slogan attı.

        Tekirdağ Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına Muhammet Emin Akagündüz, yaptığı açıklamada, her zaman mazlumun yanında olduklarını söyledi.

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ettiğini ifade eden Akagündüz, "Filistin direnişi ile aralarındaki ateşkes kararını dün gece ihlal eden siyonistler, Gazze'de yeni bir katliama imza attı. Aralarında pek çok çocuğun da bulunduğu insanları gece vakti uykularındayken şehit eden İsrail güçleri 400'den fazla kardeşimizi katletti. Savunmasız insanlara havadan bomba yağdırarak aşağılık zihniyetini gözler önüne seren siyonistler iyi bilmelidir ki işledikleri savaş suçları yanlarına kar kalmayacaktır. Zira öyle bir gün gelecek ve İsrail rejimine öyle bir tokat atılacaktır ki siyonistler bir daha bellerini doğrultamayacaklardır." dedi.

        Akagündüz, her zaman Gazze halkının yanında olup seslerini duyurmaya gayret edeceklerini dile getirdi.

        Kırklareli'nde de İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılar protesto edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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