Kapıkule'de bir tırda 44 kilo 306 gram uyuşturucu ele geçirildi
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 44 kilo 306 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 44 kilo 306 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yapan bir tır sürücüsünün şüpheli hareketler sergilediğini tespit etti.
Sürücünün üzerine sarılı halde, narkotik dedektör köpek Jeff ile araçta yapılan aramada da sürücünün evrak çantası, buzdolabı ve eşya dolabında 44 kilo 306 gram uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.