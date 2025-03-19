Okul Sporları Gençler Bilek Güreşi Müsabakaları Edirne'de başladı
Edirne'de Okul Sporları Gençler Bilek Güreşi Müsabakaları açılış töreniyle başladı.
Edirne'de Okul Sporları Gençler Bilek Güreşi Müsabakaları açılış töreniyle başladı.
Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki turnuvada 12 ilden 598 sporcu mücadele ediyor.
Erkekler ve kızlar kategorilerinde farklı sıkletlerde gerçekleştirilen karşılaşmalarda, biten müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları takdim ediliyor.
Turnuva yarın sona erecek.
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