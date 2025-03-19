Edirne'de tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Edirne'nin Süloğlu ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Edirne'nin Süloğlu ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
E.D. idaresindeki 22 FE 877 plakalı tır, Edirne-Kırklareli kara yolunun Akardere köyü kavşağında, S.Y'nin kullandığı 39 FC 988 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerden S.Y. ile otomobildeki A.O.Y. yaralandı.
Otomobilde sıkışan A.O.Y, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kurtarılarak sağlık ekiplerince S.Y. ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.