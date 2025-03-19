Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de "ani hava değişimi" zirai ürünlerin gelişimini durdurdu

        Edirne'de hava sıcaklıklarındaki ani düşüş tarlada ekili olan zirai ürünlerin gelişimini duraklatırken, meyve ağaçlarında yer yer çiçek dökülmelerine neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 15:10 Güncelleme: 19.03.2025 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de "ani hava değişimi" zirai ürünlerin gelişimini durdurdu
        ABONE OL

        Edirne'de hava sıcaklıklarındaki ani düşüş tarlada ekili olan zirai ürünlerin gelişimini duraklatırken, meyve ağaçlarında yer yer çiçek dökülmelerine neden oldu.

        Bölgede sıcaklıklar hafta başında düşüşe geçti.

        Gece sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü Edirne'nin yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı etkili oldu.

        Ani hava değişimiyle ekili ürünlerin gelişimi yavaşladı.

        Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine son günlerde soğuk havanın etkili olduğunu söyledi.

        Sıcaklıklarda ciddi bir düşüş olduğunu belirten Arabacı, "Eskilerin 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' deyimi vardı. Bu yılda da bunu yaşıyoruz. Mart ayında havalar hiç ummadığımız kadar sıcak olabiliyor, bazen de böyle dondurucu soğuklar oluyor." dedi.

        Arabacı, şubat ve mart aylarının ilk yarısının sıcak geçmesinin ardından üreticilerin ayçiçeğinde erken ekim yaptığını ifade etti.

        Havaların ısınması ve toprağın tava gelmesiyle kentte ayçiçeği ekiminin büyük bölümünün tamamlandığını anlatan Arabacı, "Soğuk hava ekilen ayçiçeğinin geç çıkmasına neden olur. Normal şartlarda toprak sıcaklığı iyi olduğunda ayçiçeği bir hafta içinde çıkması lazım. Ancak böyle soğuk olunca 20 güne kadar toprak altına kalabiliyor. Bu soğuklar ürünün çıkışını erteleyecektir. Ama çok büyük sorunlar yaşanacağını düşünmüyorum. Soğuk hava geçişi inşallah ürünlere zarar vermez." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adalet Bakanı Tunç'tan açıklamalar
        Adalet Bakanı Tunç'tan açıklamalar
        Gözaltı kararı verilen isimler
        Gözaltı kararı verilen isimler
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye hukuk devletidir
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye hukuk devletidir
        "Piyasaların sağlıklı işleyişi için her şey yapılıyor"
        "Piyasaların sağlıklı işleyişi için her şey yapılıyor"
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladı! Yapay zeka savunması
        2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladı! Yapay zeka savunması
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Akademiye kabul edildi
        Akademiye kabul edildi
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Çocukluk dönemi aşı takvimi değişti
        Çocukluk dönemi aşı takvimi değişti
        Kennedy suikastıyla ilgili belgeler açıklandı
        Kennedy suikastıyla ilgili belgeler açıklandı
        Zelenskiy: Bugün Trump'la görüşeceğim
        Zelenskiy: Bugün Trump'la görüşeceğim
        Şampiyonluğu 7 takım belirleyecek!
        Şampiyonluğu 7 takım belirleyecek!
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Zamane çocukları neler yapıyor neler!
        Zamane çocukları neler yapıyor neler!
        Bu belirtilere sahipseniz yeme bağımlısı olabilirsiniz!
        Bu belirtilere sahipseniz yeme bağımlısı olabilirsiniz!
        Yaramaz çocuklara karşı 5 taktik
        Yaramaz çocuklara karşı 5 taktik

        Benzer Haberler

        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Hafriyat kamyonu ile çarpışan otomobilin sürücüsü ve oğlu yaralandı
        Hafriyat kamyonu ile çarpışan otomobilin sürücüsü ve oğlu yaralandı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Edirne'de tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Kapıkule'de TIR'da 44 kilo uyuşturucu ele geçirildi
        Kapıkule'de TIR'da 44 kilo uyuşturucu ele geçirildi
        Okul Sporları Gençler Bilek Güreşi Müsabakaları Edirne'de başladı
        Okul Sporları Gençler Bilek Güreşi Müsabakaları Edirne'de başladı