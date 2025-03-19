Edirne'de down sendromlu çocuklar ramazan pidesi yaptı.

Trakya Üniversitesi Armağan Dönertaş Engelli Çocuklar Eğitim, Rehabilitasyon, Uygulama ve Araştırma Merkezince 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla bir restoranda "Artı Bir Lezzet Ramazan Pidesi" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte down sendromlu çocuklar, açtıkları hamurla ramazan pidesi ve lahmacun hazırladı. Merkez Müdürü Doç. Dr. Filiz Tuna ve personelin de katıldığı etkinlik sonunda iş yeri sahibine teşekkür belgesi verildi.

- Emniyet kemerinin önemi anlatıldı

Edirne'nin Havsa ilçesinde araç kullanırken emniyet kemeri takmanın önemi vatandaşlara uygulamalı olarak anlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Havsa Belediyesi hizmet binası yanına getirilen simülasyon aracında vatandaşlara emniyet kemerini kullanmanın önemini anlattı.

Simülasyon aracına binen vatandaşlar 360 derece döndürülen araçta emniyet kemeri takmanın önemini uygulamalı olarak tecrübe etti.