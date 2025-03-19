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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'de down sendromlu çocuklar ramazan pidesi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 16:29 Güncelleme: 19.03.2025 - 16:40
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        Edirne'den kısa kısa
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        Edirne'de down sendromlu çocuklar ramazan pidesi yaptı.

        Trakya Üniversitesi Armağan Dönertaş Engelli Çocuklar Eğitim, Rehabilitasyon, Uygulama ve Araştırma Merkezince 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla bir restoranda "Artı Bir Lezzet Ramazan Pidesi" etkinliği düzenlendi.

        Etkinlikte down sendromlu çocuklar, açtıkları hamurla ramazan pidesi ve lahmacun hazırladı. Merkez Müdürü Doç. Dr. Filiz Tuna ve personelin de katıldığı etkinlik sonunda iş yeri sahibine teşekkür belgesi verildi.

        - Emniyet kemerinin önemi anlatıldı

        Edirne'nin Havsa ilçesinde araç kullanırken emniyet kemeri takmanın önemi vatandaşlara uygulamalı olarak anlatıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Havsa Belediyesi hizmet binası yanına getirilen simülasyon aracında vatandaşlara emniyet kemerini kullanmanın önemini anlattı.

        Simülasyon aracına binen vatandaşlar 360 derece döndürülen araçta emniyet kemeri takmanın önemini uygulamalı olarak tecrübe etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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