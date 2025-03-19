Edirne'de iş yerinin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Edirne'de iş yerinin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Edirne'de iş yerinin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
A.B. idaresindeki 20 V 8842 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Edirne-Lalapaşa kara yolu kenarındaki bir iş yerinin duvarına çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
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