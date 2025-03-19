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        Edirne'de iş yerinin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Edirne'de iş yerinin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 18:49 Güncelleme: 19.03.2025 - 18:52
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        Edirne'de iş yerinin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Edirne'de iş yerinin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        A.B. idaresindeki 20 V 8842 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Edirne-Lalapaşa kara yolu kenarındaki bir iş yerinin duvarına çarptı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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