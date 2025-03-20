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        Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ciğerci ilkokul öğrencileriyle buluştu

        Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, ilkokul öğrencilerine yerel yönetimler hakkında bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 14:46 Güncelleme: 20.03.2025 - 14:48
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        Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ciğerci ilkokul öğrencileriyle buluştu
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        Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, ilkokul öğrencilerine yerel yönetimler hakkında bilgi verdi.

        Ciğerci, İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda 50. Yıl İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

        Öğrencilere yerel yönetimler hakkında bilgi vererek deneyimlerini anlatan Ciğerci, öğrencilere başarı diledi.

        Vali Yardımcısı Ciğerci öğrencilerin sorularını da cevapladı.

        Öğrenciler de Ciğerci'ye teşekkür ederek çiçek hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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