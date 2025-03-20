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        Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final öncesi takımlar son antrenmanını yaptı

        Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final öncesi takımlar son antrenmanını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 17:01 Güncelleme: 20.03.2025 - 17:06
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        Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final öncesi takımlar son antrenmanını yaptı
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        Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final öncesi takımlar son antrenmanını gerçekleştirdi.

        Fenerbahçe Opet, ÇİMSA ÇBK Mersin, Beşiktaş BOA ve Emlak Konut ekipleri kente geldi.

        ÇİMSA ÇBK Mersin, Edirne Spor Salonu'nda antrenmanını gerçekleştirdi.

        Mersin ekibinin başantrenörü Ahmet Kandemir, kadın basketbolunda Fenerbahçe'nin büyük bir hegemonyasının olduğunu söyledi.

        Fenerbahçe'nin büyük bütçesinin olduğunu ve ciddi yatırımlar yaptığını belirten Kandemir, "Ciddi kadroları var. Fakat Anadolu'dan bir takımın çıkıp bu ekiplerle mücadele ediyor olması da çok özel bir durum. Böyle bir ekibin temsilcisi olmaktan dolayı çok mutluyum. Yarın güzel bir yarı final maçı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

        Kandemir, final oynamak istediklerini kaydetti.

        ÇİMSA ÇBK Mersin Kaptanı Asena Yalçın da kupayı almak istediklerini dile getirdi.

        Fenerbahçe'yi yenmek için sahaya çıkacaklarını aktaran Yalçın, "O yüzden çok kaliteli bir maç olacağını düşünüyor ve tüm Edirnelileri karşılaşmayı izlemeye davet ediyorum." dedi.

        - Şampiyon kupayı pazar günü kaldıracak

        Organizasyonda ilk maçlar, yarın oynanacak. Fenerbahçe Opet ile ÇİMSA ÇBK Mersin yarın saat 17.00'de karşı karşıya gelecek. Diğer yarı final mücadelesinde ise Beşiktaş BOA ile Emlak Konut, saat 20.30'da kozlarını paylaşacak.

        Yarı final karşılaşmalarını kazanan takımlar, şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazanacak.

        ING Kadınlar Türkiye Kupası final maçı ise 23 Mart Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

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