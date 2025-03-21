Edirne'de asayiş

Edirne'de sosyal medya üzerinden dolandırılan kişi polise başvurdu.

Alınan bilgiye göre, M.K. pasta dolabı almak için sosyal medya üzerinden ilan sahibine 20 bin lira gönderdi.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan M.K. polise başvurdu.

- Üzerinde uyuşturucu bulundu

Keşan ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri İspat Camisi Mahallesinde yaptıkları kontrolde şüphe üzerine E.K'yi durdurdu.

Üzerinde yapılan aramada 1.29 gram bonzai ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

- Kayıp kızını arıyor

Keşan ilçesinde bir kişi kayıp kızının bulunması için polise başvurdu.

Y.K, polis merkezine giderek kızı Z.N.K'nun sabah evden çıktığını, bir daha da eve dönmediğini belirterek, polisten kızının bulunmasını istedi.

Polis, kayıp kızın bulunması için soruşturma başlattı.

- Kayıp av tüfeği için polise başvurdu

Keşan'da bir kişi, av tüfeğini kaybettiği belirterek polise başvurdu.

M.A. Keşan Polis Merkezi Amirliği'ne giderek 40 yıl önce aldığı yivsiz av tüfeğiyle ilgili ihbarda bulundu.

Polis, kayıp av tüfeğiyle ilgili soruşturma başlattı.