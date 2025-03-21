Edirne'de vatandaşlara 10 bin çam fidanı dağıtıldı

Saraçlar Caddesi'nde kurulan stantta gelen vatandaşlara Edirne Orman İşletme Müdürü Murat Aksoy ve Orman Müdürlüğü ekipleri fıstık çam fidanı hediye etti.

Orman Müdürlüğü ekiplerince kentin çeşitli bölgelerinde Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla stantlar kuruldu.

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