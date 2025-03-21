Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Valisi Sezer, Keşan Acil Durum ve Afet Yönetim Merkezini ziyaret etti

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan Acil Durum ve Afet Yönetim Merkezini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 16:44 Güncelleme: 21.03.2025 - 16:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Valisi Sezer, Keşan Acil Durum ve Afet Yönetim Merkezini ziyaret etti
        ABONE OL

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan Acil Durum ve Afet Yönetim Merkezini ziyaret etti.

        Sezer, ziyaretinde Edirne AFAD Müdürü Elvan Kaya'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, afetlere her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

        Keşan Belediyesi itfaiyesi ve AFAD'ın merkezde birlikte faaliyette bulunacağını ifade eden Sezer, "Bir taraftan da sivil arama kurtarma kuruluşlarının ekiplerine de burada yer verilmiş durumda. AFAD'tan görevlendirme yaptık eğitimlerimizi hızlı şekilde yapacağız. Hem STK'lara hem de belediye personellerine akredite olmaları için eğitim veriyoruz." dedi.

        Sezer, ilçedeki Kur'an ve dikiş kurslarını da ziyaret etti.

        Vali Sezer, programı kapsamında Çakmak Barajı'nda da incelemede bulundu, DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök'ten çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da Vali Sezer'e ziyaretinde eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP olağanüstü kurultay kararı aldı
        CHP olağanüstü kurultay kararı aldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, nevruz ateşini yaktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, nevruz ateşini yaktı
        TCMB'den likidite senedi ihracı
        TCMB'den likidite senedi ihracı
        İstanbul Valiliği açıkladı... Bu yollar 24 saat trafiğe kapandı!
        İstanbul Valiliği açıkladı... Bu yollar 24 saat trafiğe kapandı!
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Üniversite okumaya gelmişti, yıldız futbolcu oldu!
        Üniversite okumaya gelmişti, yıldız futbolcu oldu!
        Yunanistan kapıda vizeyi uzatıyor
        Yunanistan kapıda vizeyi uzatıyor
        İstanbul'da kanlı saldırı! Kırmızı ışıkta kurşun yağmuru!
        İstanbul'da kanlı saldırı! Kırmızı ışıkta kurşun yağmuru!
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        Tüfekle balkona çıkmıştı... İkna etmeye çalışan öldü!
        Tüfekle balkona çıkmıştı... İkna etmeye çalışan öldü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Montella ile ilkler devam ediyor
        Montella ile ilkler devam ediyor
        Hava temizleyiciler gerçekten işe yarıyor mu?
        Hava temizleyiciler gerçekten işe yarıyor mu?
        Sonunda boşandılar
        Sonunda boşandılar
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        Eva Green ile çalışmayı istemişti

        Benzer Haberler

        Edirne'de Nevruz Bayramı kutlandı
        Edirne'de Nevruz Bayramı kutlandı
        Edirne Valisi Sezer'in köy ziyaretleri sürüyor
        Edirne Valisi Sezer'in köy ziyaretleri sürüyor
        PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı (2)
        PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı (2)
        PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
        PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
        Edirne'de vatandaşlara 10 bin çam fidanı dağıtıldı
        Edirne'de vatandaşlara 10 bin çam fidanı dağıtıldı
        Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
        Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi yakalandı