Edirne Valisi Sezer, Keşan Acil Durum ve Afet Yönetim Merkezini ziyaret etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan Acil Durum ve Afet Yönetim Merkezini ziyaret etti.

Sezer, ziyaretinde Edirne AFAD Müdürü Elvan Kaya'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, afetlere her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

Keşan Belediyesi itfaiyesi ve AFAD'ın merkezde birlikte faaliyette bulunacağını ifade eden Sezer, "Bir taraftan da sivil arama kurtarma kuruluşlarının ekiplerine de burada yer verilmiş durumda. AFAD'tan görevlendirme yaptık eğitimlerimizi hızlı şekilde yapacağız. Hem STK'lara hem de belediye personellerine akredite olmaları için eğitim veriyoruz." dedi.

Sezer, ilçedeki Kur'an ve dikiş kurslarını da ziyaret etti.

Vali Sezer, programı kapsamında Çakmak Barajı'nda da incelemede bulundu, DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök'ten çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da Vali Sezer'e ziyaretinde eşlik etti.