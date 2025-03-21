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        Basketbol: ING Kadınlar Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 18:54 Güncelleme: 21.03.2025 - 18:54
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        Basketbol: ING Kadınlar Türkiye Kupası
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        Salon:EdirneYeni Kapalı

        Hakemler: Kerem Baki, Turgut Işık, Hüseyin Çamcı

        Fenerbahçe Opet: Allemand 5, Williams 27, Sevgi Uzun 2, Meesseman 9, Charles 6, Alperi Onar, Olcay Çakır Turgut 2, Tilbe Şenyürek 6

        ÇİMSA ÇBK Mersin: Anderson 6, Johannes 12, Carleton 15, Howard 15, McCovan 21, Asena Yalçın 2, Sinem Ataş 7, Pelin Derya Bilgiç

        1. Periyot: 13-20

        Devre: 31-43

        3. Periyot: 39-64

        EDİRNE

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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