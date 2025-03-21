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        Basketbol: ING Kadınlar Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 22:55 Güncelleme: 21.03.2025 - 22:55
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        Basketbol: ING Kadınlar Türkiye Kupası
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        Salon:EdirneYeni Kapalı

        Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Aydın Karaçam, Barış Turgut

        Beşiktaş BOA: Peterson 19, Winterburn 12, Elif Bayram 5, Krajisnik 16, Fagbenle 20, Hatice Pelin Gülçelik 3, Özge Özışık 11, Gizem Başaran Turan, Ceyda Conker

        Emlak Konut: Thomas 27, Sehernaz Çidal 2, Parks 25, Macaulay 14, Ndour 15, Gamze Takmaz 3, İnci Güçlü 2, Berfin Sertoğlu 3

        1. Periyot: 23-19

        Devre: 42-46

        3. Periyot: 56-69

        Beş faulle çıkanlar: 38.56 Fagbenle, 39.58 Özge Özışık (Beşiktaş BOA), 34.03 Ndour, 36.52 Macaulay (Emlak Konut)

        EDİRNE

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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