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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'de "iyilik ayı ramazan" temalı program kapsamında okullar ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 10:17 Güncelleme: 22.03.2025 - 10:20
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        Edirne'den kısa kısa
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        Edirne'de "iyilik ayı ramazan" temalı program kapsamında okullar ziyaret edildi.

        Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Edirne Müftüsü Ercan Aksu ve heyeti, Mithatpaşa İlkokulu'nu ziyaret etti.

        Okul Müdürü Özer Gökçeciler ve Müdür Yardımcısı Sanem Köse ile bir görüşme gerçekleştiren heyet, program kapsamında öğretmenlerle de sohbet etti.

        - Keşan Belediyesine ev ve arsa bağışlandı

        Keşanlı vatandaşlardan Adile Ergene belediyeye ev ve arsa bağışladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ergene'nin belediyeye Keşan evi, kafe veya restoran olarak değerlendirilmek üzere bağışladığı ev ve arsa teslim alındı.

        Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Ergene'ye katkılarından dolayı teşekkür etti.

        Bağışın ilçenin sosyal yaşamına katkı sunacağını belirten Özcan, vatandaşlara hizmet edecek yeni bir alanın oluşacağını kaydetti.

        - Özel çocuklar ziyaret edildi

        Keşan Belediyesi ekipleri Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla özel çocukları ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri özel çocuklar ve ailelerine evlerinde ziyarette bulundu.

        Ailelerin istek ve önerilerini dinleyen ekipler, özel çocuklar ve ailelerinin her zaman yanında olduklarını belirtti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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