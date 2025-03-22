Edirneli down sendromlu judocu Türkiye şampiyonu oldu
Edirneli down sendromlu judocu Bengi Aleyna Yıldız, Down Sendromlular Judo Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Edirneli down sendromlu judocu Bengi Aleyna Yıldız, Down Sendromlular Judo Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Balkan Judo Spor Kulübü sporcusu Yıldız, Judo Federasyonu Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonada 73 kilogramda mücadele etti.
Rakiplerini yenerek finale yükselen Yıldız, müsabakayı kazanarak Türkiye şampiyonu oldu.
Balkan Judo Spor Kulübü Başkanı ve Yıldız'ın antrenörü İlknur Kobaş Tepe, elde edilen başarıdan dolayı mutlu olduklarını belirtti.
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