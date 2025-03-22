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        Edirneli down sendromlu judocu Türkiye şampiyonu oldu

        Edirneli down sendromlu judocu Bengi Aleyna Yıldız, Down Sendromlular Judo Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 10:31 Güncelleme: 22.03.2025 - 10:41
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        Edirneli down sendromlu judocu Türkiye şampiyonu oldu
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        Edirneli down sendromlu judocu Bengi Aleyna Yıldız, Down Sendromlular Judo Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

        Balkan Judo Spor Kulübü sporcusu Yıldız, Judo Federasyonu Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonada 73 kilogramda mücadele etti.

        Rakiplerini yenerek finale yükselen Yıldız, müsabakayı kazanarak Türkiye şampiyonu oldu.

        Balkan Judo Spor Kulübü Başkanı ve Yıldız'ın antrenörü İlknur Kobaş Tepe, elde edilen başarıdan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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