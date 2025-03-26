Edirne'de emniyet mensupları ve aileleri "Yarınlara Geç Kalmadan" adlı tiyatro oyununu izledi

Edirne'de emniyet mensupları ve ailelerinden oluşan tiyatro grubunun sahnelediği "Yarınlara Geç Kalmadan" adlı oyun, emniyet personeli ve aileleri için sahnelendi.

Trakya Üniversitesi Türkan Sabancı Kültür Merkezi'nde gösterimi yapılan oyunu İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, eşi Aynur Karaburun ile personel ve aileleri izledi.

Oyun sonrası konuşan Emniyet Müdürü Onur Karaburun, ekibin her geçen gün daha iyi bir performans ortaya koyduğunu belirtti.

Büyük gayretle sahnelenen oyunu Edirne'de herkesin izlemesini hedeflediklerini ifade eden Karaburun, "Oyun sayesinde aileleri olumlu etkileyebilir, bir ailenin çocuğuna daha sıkı sarılmasını sağlayabilirsek mutlu oluruz. Bu da bizim için bir mücadele. Başta Aynur Hanım olmak üzere ekibi tebrik ediyorum." diye konuştu.