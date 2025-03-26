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        AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan Kadir Gecesi mesajı

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 17:01 Güncelleme: 26.03.2025 - 17:01
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        AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan Kadir Gecesi mesajı
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        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

        İba mesajında, Kadir Gecesi'nin İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini diledi.

        Bin aydan daha hayırlı sayılan Kadir Gecesi'ne ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden İba, şunları kaydetti:

        "Birlik, beraberlik, dayanışma, rahmet ve bereket ayı olan ramazanın son günlerine yaklaştık. Tutulan oruçlar, yapılan ibadetler ve yardımlarla manevi bir iklimden geçerek idrak ettiğimiz ramazan ayı, Kadir Gecesi ile zirveye ulaşacak ve bayram sevinci ile taçlanacak. Ramazan ayının manevi ruhunu yaşatmak amacıyla her akşam başka bir mahallemizde teravih namazına katılarak namaz çıkışı vatandaşlarımızla lokma ikramında bulunduk.

        Bu mübarek gün ve geceler birlik, beraberlik ve kardeşliğin en ulvi seviyeye çıktığı zaman dilimleridir. Bu manevi iklimi fırsat bilerek dargınlık ve kırgınlıkları kaldırmalı, elimizi ve gönlümüzü herkese açarak kardeşlik, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine katkı sağlamalıyız. Bu vesileyle mübarek Kadir Gecesi'nin İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenabı-ı Allah'tan niyaz ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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