Edirne'de gök gürültülü sağanak etkili oldu

Edirne'de gök gürültülü sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Bazı vatandaşlar ise kapalı çarşı ve iş yerlerinde yağışın durmasını bekledi.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Polis ekipleri de trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte sağanağın bayram boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.