Edirne'de asayiş
Uzunköprü ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Uzunköprü ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Habib Hoca Mahallesi'nde E.G'ye ait park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü, otomobilde hasar oluştu.
- İş yerinden hırsızlık
Uzunköprü'de iş yerinden malzeme çalınan kişi polise başvurdu.
Halise Hatun Mahallesi'ndeki iş yerini kontrol eden B.Ö, bazı malzemelerin çalındığını fark etti.
İş yeri sahibi polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
- Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı
Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Polis ekipleri Yenimescit Mahallesi'ndeki denetimlerinde şüphelendikleri Ö.B'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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