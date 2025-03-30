Edirne'de trafik ekipleri sürücülerin bayramını kutlayıp uyarılarda bulundu

Bayramda trafiğin yoğun olacağını belirten ekipler, sürücülere hız ve trafik kurallarına riayet etmeleri gerektiğini ifade etti.

Polisler, bayramlarını tebrik ettikleri sürücülere ve yolculara kolonya ile şeker ikramında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Atatürk Bulvarı ile Selimiye Meydanı kesiminde bayram denetimi gerçekleştirdi.

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