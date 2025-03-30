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        Edirne'de trafik ekipleri sürücülerin bayramını kutlayıp uyarılarda bulundu

        Edirne'de bayram denetimi yapan trafik ekipleri bayramlarını kutladıkları sürücüleri olası aksaklıklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 11:27 Güncelleme: 30.03.2025 - 11:36
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        Edirne'de trafik ekipleri sürücülerin bayramını kutlayıp uyarılarda bulundu
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        Edirne'de bayram denetimi yapan trafik ekipleri bayramlarını kutladıkları sürücüleri olası aksaklıklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Atatürk Bulvarı ile Selimiye Meydanı kesiminde bayram denetimi gerçekleştirdi.

        Polisler, bayramlarını tebrik ettikleri sürücülere ve yolculara kolonya ile şeker ikramında bulundu.

        Trafik ekipleri, yollarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücülere uyarıda bulundu.

        Bayramda trafiğin yoğun olacağını belirten ekipler, sürücülere hız ve trafik kurallarına riayet etmeleri gerektiğini ifade etti.

        Denetimler bayram tatili boyunca sürecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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