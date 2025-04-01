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        Kaleiçi konaklarının restorasyonu Edirne'nin turizm potansiyeline katkı sağlayacak

        Edirne'de, Kaleiçi semtinde yer alan tarihi konakların restorasyonuyla kentin turizm potansiyeline katkı sağlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 10:18 Güncelleme: 01.04.2025 - 10:18
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        Kaleiçi konaklarının restorasyonu Edirne'nin turizm potansiyeline katkı sağlayacak
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        Edirne'de, Kaleiçi semtinde yer alan tarihi konakların restorasyonuyla kentin turizm potansiyeline katkı sağlanacak.

        Valilik öncülüğünde başlatılan çalışmalar kapsamında kentin önemli sivil mimarlık örneklerinden konaklar restore ediliyor.

        Aslına uygun restore edilen konakların bölgeye hareketlilik getirmesi, kültür, sanat ve turizm etkinliklerinde kullanılması hedefleniyor.

        Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, AA muhabirine Kaleiçi semtinin kent turizmi açısından çok değerli olduğunu söyledi.

        Restore edilen konakların turizme kazandırılacağını belirten Bacıoğlu, "Kaleiçi konaklarının restorasyonuna yönelik önemli çalışmalar yapılıyor. 'Old town' diye adlandırılan kentin tarihi bölgesinin niteliğinin artırılması, altyapı ve üstyapı çalışmalarının tamamlanıp tarihi dokusunun ön plana çıkarılması çok güzel olacak. Böylece kente hem günübirlik hem de konaklamalı gelen turist sayısında artış olacaktır." dedi.

        Bacıoğlu, Valilik öncülüğünde kentin tarihi ve kültürel varlıklarının ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapıldığını ifade etti.

        Yapılan çalışmaların turizm potansiyelini artıracağını anlatan Bacıoğlu, şunları kaydetti:

        "Kentin en büyük caddesi olan Saraçlar Caddesi'nde kapsamlı bir sağlıklaştırma projesi var. Bunun yanında Kaleiçi'nde çalışmalar oluyor. Tarihi dokunun iyileştirilmesiyle beraber şehrimizin 'old town' bölgesi olacak Kaleiçi, sivil mimarlık örneği konakları, camileri, kiliseleri ve sinagoglarıyla gerçekten geleceğe dönük olarak kentimizde canlı bir turistik atmosfer oluşturacak. Bu kapsamda yapılan çalışmalar çok değerli. Dernek olarak biz de girişimleri destekliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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