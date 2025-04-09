Edirne'de "Kağanlar, Tiginler ve Konçuylar" fotoğraf ve başlık sergisi açıldı

Trakya Üniversitesinde (TÜ), Türk medeniyetlerinde kullanılan başlıkların canlandırıldığı "Kağanlar, Tiginler ve Konçuylar" fotoğraf ve başlık sergisi açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ Eski Türk Tarihi ve Kültürü Topluluğu tarafından geçmişin izlerini günümüze taşıma amacıyla düzenlenen sergi kapsamında tarihi başlıklar tasarlandı.

Tarihi başlıklarının sergilendiği çalışmada, öğrenciler bu başlıkları giyerek tarihe hayat verdi.

Etkinlikte Tarih Bölümü öğrencisi ve fotoğraf sanatçısı Alparslan Bolu'nun çekmiş olduğu fotoğraflar da sergilendi.

Serginin açılışı Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Eylem Bayır ve Prof. Dr. Mustafa Tan tarafından yapıldı.