Edirne'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Eski Cami önünde Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesi öncülüğünde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, cuma namazı sonrası toplandı.

AGD Edirne Şubesi Başkanı Abdülhamit İriş, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında 50 binden Filistinlinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Gazze'de insanlık tarihinin gördüğü en büyük soykırımlardan birinin yaşandığını belirten İriş, "Siyonist İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımın üzerinden 550 gün geçti. 50 binden fazla masum sivil şehit oldu. 115 binden fazla kişi yaralandı ya da sakatlandı. Şehit olanların çok büyük bir kısmını çocuklar, kadınlar, yaşlılar, sağlık çalışanları ve gazeteciler oluşturuyor." dedi.

İriş, Gazze'deki sağlık altyapısının İsrail'in saldırıları sebebiyle tamamen çöktüğünü ifade etti.

Eğitim kurumları, ibadethaneler, su tesisleri ve barınma alanlarının da İsrail saldırılarıyla yıkıldığını dile getiren İriş, şunları kaydetti: