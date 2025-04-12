Edirne'de ASKOM toplantısı gerçekleşti

Edirne'de, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri 20. bölge illeri 1. Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantısı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesindeki toplantı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Şükrü Yorulmaz ve Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım'ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Konuşmaların ardından Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli Sağlık Hizmetleri Başkanları illerinin Acil Sağlık Hizmetleri çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Toplantıda 2024 yılı ve 2025 yılı ilk üç aylık verilerinin sunum eşliğinde karşılaştırılarak, sunulan acil sağlık hizmetlerinin verimliği, sağlık tesisleri ve iller arası hasta sevklerinin koordinasyonu ve acil sağlık hizmetleri ile ilgili öneri ve şikayetleri değerlendirildi.

Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Acil ve Afet Durum Yönetimi Daire Başkanı Murat Genç, Sağlık Bakanlığı ASKOM birimi sorumluları Çağdaş Küçükerdoğan ve Murtaza Sipahioğlu, bölge il sağlık müdürlüklerinin idarecileri, acil sağlık hizmeti veren tüm kamu, özel ve üniversite hastanelerinin yöneticileri toplantıya katıldı.