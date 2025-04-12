Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de ASKOM toplantısı gerçekleşti

        Edirne'de, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri 20. bölge illeri 1. Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 11:15 Güncelleme: 12.04.2025 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de ASKOM toplantısı gerçekleşti
        ABONE OL

        Edirne'de, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri 20. bölge illeri 1. Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantısı düzenlendi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesindeki toplantı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Şükrü Yorulmaz ve Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım'ın açılış konuşmalarıyla başladı.

        Konuşmaların ardından Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli Sağlık Hizmetleri Başkanları illerinin Acil Sağlık Hizmetleri çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Toplantıda 2024 yılı ve 2025 yılı ilk üç aylık verilerinin sunum eşliğinde karşılaştırılarak, sunulan acil sağlık hizmetlerinin verimliği, sağlık tesisleri ve iller arası hasta sevklerinin koordinasyonu ve acil sağlık hizmetleri ile ilgili öneri ve şikayetleri değerlendirildi.

        Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Acil ve Afet Durum Yönetimi Daire Başkanı Murat Genç, Sağlık Bakanlığı ASKOM birimi sorumluları Çağdaş Küçükerdoğan ve Murtaza Sipahioğlu, bölge il sağlık müdürlüklerinin idarecileri, acil sağlık hizmeti veren tüm kamu, özel ve üniversite hastanelerinin yöneticileri toplantıya katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Siyasette eşitlik halen uzak
        Siyasette eşitlik halen uzak
        "Tacize uğradım ve şiddet gördüm"
        "Tacize uğradım ve şiddet gördüm"
        CANLI | Beşiktaş'ta Divan Kurulu başladı
        CANLI | Beşiktaş'ta Divan Kurulu başladı
        Devrilen TIR alev aldı! Sürücü içeride kaldı!
        Devrilen TIR alev aldı! Sürücü içeride kaldı!
        İptal edilen gol doğru mu, penaltı var mı?
        İptal edilen gol doğru mu, penaltı var mı?
        Türkiye'de 30, Ankara'da 2 taneydi! 430 bin TL değerinde köpeği çaldı!
        Türkiye'de 30, Ankara'da 2 taneydi! 430 bin TL değerinde köpeği çaldı!
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        Türkiye karşıtı slogana ceza
        Türkiye karşıtı slogana ceza
        Emekli işçinin aylığı düşer mi?
        Emekli işçinin aylığı düşer mi?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bir divanın sahne arkası
        Bir divanın sahne arkası
        Kız arkadaşını ağır yaraladı, annesini öldürdü
        Kız arkadaşını ağır yaraladı, annesini öldürdü
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        Neden bazı ülkelerde soyadı kullanılmaz?
        Neden bazı ülkelerde soyadı kullanılmaz?
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Yurt genelinde kar ve sağanak!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Yurt genelinde kar ve sağanak!
        Baget ekmeğin alametifarikası nedir?
        Baget ekmeğin alametifarikası nedir?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ankara'da akran zorbalığı! Valilikten açıklama
        Ankara'da akran zorbalığı! Valilikten açıklama

        Benzer Haberler

        Şampiyon genç kadın milli güreşçiler, tarih yazmaya hazırlanıyor
        Şampiyon genç kadın milli güreşçiler, tarih yazmaya hazırlanıyor
        Kapıkule'deki rüşvet operasyonunda 23 gümrük görevlisi tutuklandı
        Kapıkule'deki rüşvet operasyonunda 23 gümrük görevlisi tutuklandı
        Kapıkule'deki rüşvet operasyonunda yakalanan 23 gümrük muhafaza memuru tutu...
        Kapıkule'deki rüşvet operasyonunda yakalanan 23 gümrük muhafaza memuru tutu...
        Edirne'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Edirne'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Edirne'de, tartıştığı kişiyi tabancayla yaraladı
        Edirne'de, tartıştığı kişiyi tabancayla yaraladı
        Yolda yürürken kalp krizi geçirdi; son anları kamerada
        Yolda yürürken kalp krizi geçirdi; son anları kamerada