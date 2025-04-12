Edirne Valisi Sezer, Milli Saraylar Başkanı Yıldız'ı kabul etti
Edirne Valisi Yunus Sezer, Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız'ı kabul etti.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız'ı kabul etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldız, çeşitli programlar dolayısıyla geldiği Edirne'de, Vali Sezer'i makamında ziyaret etti.
Sezer ve Yıldız, ziyarette Edirne Sarayı'nın ihyası kentteki tarihi eserlerin restorasyon programlarıyla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.
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