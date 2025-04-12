Edirne Valisi Sezer, Milli Saraylar Başkanı Yıldız'ı kabul etti

Sezer ve Yıldız, ziyarette Edirne Sarayı'nın ihyası kentteki tarihi eserlerin restorasyon programlarıyla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldız, çeşitli programlar dolayısıyla geldiği Edirne'de, Vali Sezer'i makamında ziyaret etti.

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