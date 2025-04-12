Edirne'de "Mimar Sinan" konulu konferans düzenlendi

Edirne Belediyesince Mimar Sinan Haftası etkinlikleri kapsamında "Mimar Sinan" konulu konferans düzenlendi.

İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nesrin Çiçek Akçıl Harmankaya, Kent Müzesi Konferans Salonu'ndaki programda "ulusal bir kimlik arayışında Sinan tasvirleri" sunumunu yaptı.

Harmankaya, Mimar Sinan'ın kimliğini ve kişiliğini tüm yapılarına yansıttığını söyledi.

Çok sayıda insanın Edirne'ye Selimiye Camisi'ni görmeye geldiğini ifada eden Harmankaya, "Selimiye'yi görmek Mimar Sinan'ı görmekle eş anlamlı kabul ediliyor. Türk tarihinde Sinan'ın tarihi ve ulusal kimlik olarak yer alması çok önemli." dedi.

Harmankaya, Sinan'ın 16. yüzyılın en önemli yapı ustalarından olduğunu dile getirdi.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülgün Yılmaz da "Mimar Sinan yapıları ve Osmanlı çini sanatı" konulu sunum gerçekleştirdi.

Konferansa Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.