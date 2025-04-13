TRAKYAKA Yönetim Kurulu Toplantısı Edirne'de yapıldı

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu Toplantısı Edirne'de gerçekleştirildi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentteki bir tesiste düzenlenen ajansın toplantıda proje ve yatırımlar görüşüldü.

TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, yönetim kurulu üyelerine "Trakya’nın Verimli KOBİ'leri" ve "Dört Mevsim Turizm Rotasının Oluşturulması ve Gastronomi Okulu Kurulması" projeleri hakkında bilgiler verdi.

Toplantıya, Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem GegeoğluKırklareli İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Geriş, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin katıldı.