Edirne'de sahipsiz hayvanlar için 50 bin metrekarelik doğal yaşam alanı kuruluyor

Edirne'nin Keşan ilçesinde, sahipsiz hayvanlar için 50 bin metrekarelik doğal yaşam alanı kuruluyor.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Edirne Valiliğinin destekleriyle Keşan Belediyesi tarafından yürütülen doğal yaşam alanı projesi kapsamında alana yapılacak duvar, padok ve kulübelerin yapımına ilişkin sözleşme Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve firma yetkililerince imzalandı.

Sahipsiz hayvanların yaşam koşullarını iyileştirme amacıyla kurulum çalışmaları süren alana 11 milyon liralık yatırım yapılacak.

Çalışma kapsamında Keşan, İpsala ve Enez ilçe merkezleri ile bu ilçelere bağlı toplam 82 köyde bulunan sahipsiz hayvanlar, bulundukları bölgelerde tehlike oluşturmadan toplanarak bakımevine getirilecek.

Hayvanlar, rehabilitasyon işlemleri ardından sahiplendirilene kadar yapılacak alanda yaşamlarını sürdürecek.