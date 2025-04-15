Edirne Dini İhtisas Merkezi Balkanlar'a da hizmet verecek

Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Edirne Dini İhtisas Merkezi törenle hizmete açıldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Halk Eğitimi Merkezi Mimar Kemalettin Konferans Salonu'ndaki törende, Edirne'nin Osmanlı Devleti'ne 92 yıl başkentlik yapan kadim ve önemli bir şehir olduğunu söyledi.

Edirne'nin Türkiye'ye ve gönül coğrafyası Balkanlar'a söyleyecek çok sözünün olduğunu belirten Sezer, "Bu sözleri de yüksek sesle söylemesi lazım. Edirne hem bir medeniyet, kültür şehri hem de gerçekten gönül dünyamızın sultanları dediğimiz birçok zatı yetiştiren bir şehir." dedi.

Edirne Dini İhtisas Merkezi'nin hem Türkiye hem de Balkanlar için önem taşıdığına değinen Sezer, şunları kaydetti:

"Edirne'deki merkezde din görevlileri eğitimlere başlayacak. Bundan sonra ise Balkanlar'dan gelen din görevlilerimizin, müftülerimizin burada eğitileceği bir alan oluşturulacak. Hayırlı bir iş, hayırlı işler inşallah güzel hizmetlere vesile olur. Dünyanın kaos yaşadığı ve kimlik bunalımına girdiği bir dönemde bizim ülke olarak söyleyecek sözümüz var. İnsanlığa insan olmayı yeniden hatırlatacak belki de yegane ülke Türkiye Cumhuriyeti Devleti.

Bugün Türkiye hem Filistin meselesinde hem dünyanın neresinde olursa olsun mazlum insanların yanında duruyor. Cumhurbaşkanı'mızın 'Dünya beşten büyüktür.' sözü dünyaya ve insanlığa çok şey anlatıyor. Bu vesileyle ülkemizin dünya medeniyetine eskiden olduğu katacağı ve yüksek sesle söyleyeceği çok şey var. Diyanet Akademisinin bu biriminin bu sözü yüksek sesle Balkanlar'da ve dünyanın diğer coğrafyalarında söyleyeceğine inanıyorum." - "Gönül coğrafyamıza yönelik programlar yapıyoruz" Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan, aday din görevlisi müezzin, imam hatip, Kur'an kursu öğreticisi ve vaizlerin merkezlerde kurum içi eğitim gördüğünü dile getirdi. Diyanet Akademisi Başkanlığının hem yurt içinde hem de yurt dışında çalışmalar yaptığını anlatan Kaan, "Bu vesileyle gönül coğrafyamıza yönelik programlar yapıyoruz. Bu yıl Suriye'den 15 arkadaşımızı Gaziantep eğitim merkezinde eğittik, onları göndereceğiz ve müftü olacaklar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, Türk Cumhuriyetlerinden ve Avrupa'dan gelenlere eğitim verdiklerimiz var. Fakat Balkanlar'a yönelik böyle bir çalışmamız şu ana kadar yoktu. Edirne Dini İhtisas Merkezi Balkanlar'a da hizmet verecek." ifadelerini kullandı.