Edirne'de taksiyle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Edirne'de taksiyle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Edirne'de taksiyle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Fatih Mahallesi'nde M.B'nin kullandığı 22 FJ 730 plakalı otomobil, O.D'nin yönetimindeki 22 T 0461 taksiyle çarpıştı.
Kazada M.B. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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