Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheliler gözaltına alındı
Edirne'nin Kaşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'nin Kaşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Keşan Narkotik Büro Amirliği ekipleri F.İ.G'nin evine operasyon düzenledi.
Şüphelinin evinde yapılan aramada 29 gram eroin, 26 gram metamfetamin, tabanca ve 6 mermi, 4 uyuşturucu nitelikli hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 26 bin 600 lira ele geçirildi.
Şüpheli F.İ.G ile B.S gözaltına alındı.
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