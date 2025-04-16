Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheliler gözaltına alındı

Şüphelinin evinde yapılan aramada 29 gram eroin, 26 gram metamfetamin, tabanca ve 6 mermi, 4 uyuşturucu nitelikli hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 26 bin 600 lira ele geçirildi.

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