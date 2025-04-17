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        Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, hedeflerinin kentte suçu sıfırlamak olduğunu söyledi:

        Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, hedeflerinin kentte suçu sıfırlamak olduğunu vurgulayarak, suçlunun tespiti ve yakalanması konusunda iyi durumda bulunduklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 10:41 Güncelleme: 17.04.2025 - 10:41
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        Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, hedeflerinin kentte suçu sıfırlamak olduğunu söyledi:
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        Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, hedeflerinin kentte suçu sıfırlamak olduğunu vurgulayarak, suçlunun tespiti ve yakalanması konusunda iyi durumda bulunduklarını belirtti.

        Karaburun, Kıyık Caddesi'ndeki bir kahvehanede Barutluk ve Nişancıpaşa mahallelerinin sakinleriyle bir araya geldiği toplantıda, Edirne'de hırsızlık olaylarının bitme noktasına geldiğini söyledi.

        Geçen yılın 15 haftasında il genelinde 56 evden hırsızlık olduğunu aktaran Karaburun, bu yılın aynı döneminde bu sayının 27 olduğunu ifade etti.

        Edirne'nin mal varlığına karşı işlenen suçları en çok azaltan iller sıralamasında 2'nci, kişilere karşı suçları azaltmada da 4'üncü sırada yer aldığına dikkati çeken Karaburun, "Hem mal varlığına hem kişilere karşı suçlarda azaltma sağlayarak ilk 5'te olan tek il Edirne. Burada sizin komşularınız, arkadaşlarınız, kahvehanede beraber oturduğunuz, aynı pazardan, marketten alışveriş yaptığınız 1600 polisimizin, bekçilerimizin ciddi başarısı var. Hedefimiz, suçu sıfırlamak, bunu sıfırlayabiliriz." dedi.

        Karaburun, kentte güvenlik kamera sayısını artırmak için çalıştıklarını dile getirdi.

        - "Saatler içinde şüpheliyi hakimin, savcının huzuruna çıkarabiliyoruz"

        Edirne'de suça karışan kişinin tespiti ve yakalanması noktasında iyi durumda olduklarını vurgulayan Karaburun, "Birçok olayda saatler içinde şüpheliyi hakimin, savcının huzuruna çıkarabiliyoruz. Devletimizin bu gücü, enerjisi var. Güvenli, keyifli bir şehir. İnsanlarımız huzur istiyor. İçimizde baktığımız zaman kural, kanun tanımayan kimse yok. Daha dün işlem yaptığımız, büyük ceza yazdığımız gencimizin babası, 'Bizim çocuk hata yapmış." deyip oğlu adına özür diledi." diye konuştu.

        Karaburun, bekçi sayısını artırmak istediklerini, isteyen gençlerin buna yönlendirilmesiyle ilgili talimatı verdiklerini söyledi.

        Bekçi alımı olduğu zaman duyuruların yapılacağını aktaran Karaburun, "Bekçi sayısını artırmamız lazım. Bunu en çok isteyen benim. Bekçi adaylarının başvuru şartları arasında son 3 yılda Edirne'de ikamet ediyor olma şartı var. Dolayısıyla Edirneli olması lazım. Kendi çocuklarımızın, gençlerimizin başvuruları artırması lazım." ifadelerini kullandı.

        Mahalle sakinlerinin taleplerini dile getirdiği toplantıya, mahalle muhtarları, emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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