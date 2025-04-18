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        Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, öğrencilerle bir araya geldi

        Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, 1. Murat Anadolu Lisesi'nde düzenlenen "Kariyer Günleri" etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 09:29 Güncelleme: 18.04.2025 - 09:29
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        Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, öğrencilerle bir araya geldi
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        Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, 1. Murat Anadolu Lisesi'nde düzenlenen "Kariyer Günleri" etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi.

        Karaburun, okulun toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte öğrencilere polislik mesleğini tanıttı.

        Gelecek planlarını yapan öğrencilere, polisliğin sorumluluklarını, değerini ve toplumdaki yerini anlatan Karaburun, öğrencilerin sorularını cevapladı.

        Okul Müdürü Yakup Öz, etkinlik sonunda Karaburun'a teşekkür plaketi takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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