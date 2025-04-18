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        Edirne'de "Kalp Sağlığı Haftası" kapsamında farkındalık programı düzenlendi

        Edirne Sağlık Müdürlüğünce "Kalp Sağlığı Haftası" etkinlikleri kapsamında Meriç ilçesinde farkındalık programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 09:54 Güncelleme: 18.04.2025 - 10:03
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        Edirne'de "Kalp Sağlığı Haftası" kapsamında farkındalık programı düzenlendi
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        Edirne Sağlık Müdürlüğünce "Kalp Sağlığı Haftası" etkinlikleri kapsamında Meriç ilçesinde farkındalık programı düzenlendi.

        Kadıdondurma köyünde gerçekleştirilen farkındalık ve stant etkinlikte vatandaşların boy, kilo, tansiyon, kan şekeri ve karbonmonoksit seviyesi ölçüldü.

        Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezlerinde yapılan kanser taramaları hakkında bilgilendirilen vatandaşlardan uygun yaş aralığında olanlar taramaya davet edildi.

        Standı ziyaret eden vatandaşlar, normal doğumun önemi konusunda da bilgilendirildi. Şikayeti olan vatandaşların EKG çekimi yapılarak, verem savaş tarama tırında da akciğer filmi çekilerek taramaları gerçekleştirildi.

        İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım da programa katılarak vatandaşlarla sohbet etti.

        Galeri
        Galeri

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