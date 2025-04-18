Edirne, "Balkan Ülkeleri Sağlık İş Forumu"na ev sahipliği yapacak

Forumda tanıtım politikaları, sağlık yatırımları, Türkiye ve Balkan ülkeleri arasındaki stratejik işbirlikleri, üreten sağlık, yerli ve milli teknoloji, sağlıkta Türkiye Yüzyılı vizyonu, Türkiye'de sağlık hizmetleri standartları ve kamu-özel sağlık hizmet sunumu, Trakya özelinde sağlık yatırımları ve sağlık turizminin geliştirilmesi, sağlık turizminde insan kaynağı, bilgi sistemleri ile inovasyon başlıkları ele alınacak.

Programda, Edirne Valisi Yunus Sezer'in açılış konuşmasının ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve 12 Balkan ülkesinin sağlık bakanları katılımcılara hitap edecek.

Balkan ülkeleri ile sağlık alanındaki ortaklıkların güçlendirilmesi ve Türkiye'nin modern sağlık altyapısının uluslararası paydaşlarla buluşturulması amacıyla düzenlenen forum, Balkan ülkelerinden gelen sektör temsilcilerini buluşturacak.

Sağlık Bakanlığı himayelerinde, Edirne Valiliği ev sahipliğinde Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ'nin (USHAŞ) destekleriyle 25-27 Nisan'da gerçekleştirilecek programda, uluslararası sağlık turizmi, tıbbi işbirliği ve sağlık teknolojileri gibi konular ele alınacak.

Edirne'de 25-27 Nisan'da düzenlenecek "Balkan Ülkeleri Sağlık İş Forumu"na, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve 12 Balkan ülkesinin sağlık bakanlarının da katılması bekleniyor.

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