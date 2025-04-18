Birimin hastalara hizmet vermeye başladığını belirten Sevgili, "Yeni açılan birim mezoterapi, fitoterapi, bel, boyun ve romatizmal ağrı tedavileri, saç dökülmesi tedavisi, cilt ve leke tedavileri alanlarında hizmet verecektir. İlçemize hayırlı olsun." diye konuştu.

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