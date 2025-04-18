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        Edirne'den kısa kısa

        İpsala Devlet Hastanesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Ünitesi (GETAT) açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 13:42 Güncelleme: 18.04.2025 - 13:58
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        Edirne'den kısa kısa
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        İpsala Devlet Hastanesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Ünitesi (GETAT) açıldı.

        İlçe Kaymakamı Ömer Sevgili, açılan birimi gezerek başhekim Murat Sungurlu’dan bilgi aldı.

        Birimin hastalara hizmet vermeye başladığını belirten Sevgili, "Yeni açılan birim mezoterapi, fitoterapi, bel, boyun ve romatizmal ağrı tedavileri, saç dökülmesi tedavisi, cilt ve leke tedavileri alanlarında hizmet verecektir. İlçemize hayırlı olsun." diye konuştu.

        - Motosiklet kullanıcılarına uyarısı

        İpsala'da motosiklet kullanıcılarına gürültü kirliliği ve trafik kuralları uyarısı yapıldı.

        İlçe Kaymakamı Ömer Sevgili, havaların ısınmasıyla trafikte sayıları artan motosiklet kullanıcılarına gürültü kirliliği ve kurallara uymaları çağrısında bulundu.

        Sevgili, kurallara uymayan sürücüler hakkında kolluk kuvvetlerince işlem yapılacağını, sürücülerin güvenliği ve vatandaşların huzurunu önemsediklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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