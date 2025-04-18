Edirne Valisi Sezer'den HSK'ya ziyaret

Vali Sezer de Edirne yaptıkları çalışmalar hakkında Ekici'ye bilgi verdi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, HSK Başkan Vekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Akif Ekinci'yi ziyaret etti.

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