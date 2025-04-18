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        Edirne Turizm Elçisi Bahri Dinar, vefatının 1. yıl dönümünde anılacak

        Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Kurucu Başkanı ve Edirne Turizm Elçisi Bahri Dinar, vefatının 1. yıl dönümünde anılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 16:29 Güncelleme: 18.04.2025 - 16:29
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        Edirne Turizm Elçisi Bahri Dinar, vefatının 1. yıl dönümünde anılacak
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        Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Kurucu Başkanı ve Edirne Turizm Elçisi Bahri Dinar, vefatının 1. yıl dönümünde anılacak.

        Geçen yıl evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Dinar için yarın Yeni Şehir Mezarlığı'nda anma töreni düzenlenecek.

        Ardından Dinar'ın Medresealibey Mahallesi'nde adının verildiği sokağın açılışı yapılacak.

        Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Genel Sekreteri Recep Dural, Dinar'ı rahmet ve özlemle andıklarını belirtti.

        Anma programlarına Edirnelileri davet eden Dural, şunları kaydetti:

        "19 Nisan Cumartesi günü saat 12.00'da Edirne Yenişehir Mezarlığında kabri başında dualarla Bahr ağabeyi anacağız. Saat 13.00'da Edirne Belediyemiz tarafından isminin verildiği Medresealibey Mahallemizdeki sokağın açılışını Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın da katılacağı programla yapacağız. Akşam ezanı sonrasında Kıyık Caddesi üzerinde bulunan Tarihi Ciğerci Bahri Bey işletmesinde mevlidi şerif duasını gerçekleştireceğiz. Bahri ağabeyimizi seven değer veren tüm dost, arkadaş ve tanıyanlarını anma programımıza bekliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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