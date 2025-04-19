Edirne'de tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Edirne'de, otomobilin yoldan çıkarak tarlaya devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
Edirne'de, otomobilin yoldan çıkarak tarlaya devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
Hamzabeyli Sınır Kapısı istikametinden kent merkezine doğru ilerleyen H.B. idaresindeki 39 AB 617 plakalı otomobil, Hıdırağa köyü yakınlarında yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye trafik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan sürücü, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.