Edirne'de kesinleşmiş hapis cezası olan firari 7 hükümlü yakalandı

Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, genel asayiş ve kamu düzenini sağlayıp mevcut huzur ve güven ortamının devamlılığı amacıyla şüphelilerin ikamet adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

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