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        Edirne'de kesinleşmiş hapis cezası olan firari 7 hükümlü yakalandı

        Edirne'de polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 7 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 10:31 Güncelleme: 20.04.2025 - 10:31
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        Edirne'de kesinleşmiş hapis cezası olan firari 7 hükümlü yakalandı
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        Edirne'de polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 7 hükümlü yakalandı.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranması ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, genel asayiş ve kamu düzenini sağlayıp mevcut huzur ve güven ortamının devamlılığı amacıyla şüphelilerin ikamet adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonda hakkında 32 yıl 2 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyle çeşitli suçlardan 3 yıl 9 aya kadar değişen sürelerde hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler işlemleri için adli makamlara sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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