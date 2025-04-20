GÜNCELLEME - Edirne'de Meriç Nehri'nde kaybolan çocuğun cesedi bulundu

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, AFAD Edirne Müdürü Elvan Kaya da çalışmaları takip etti.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir süre sonra çocuklardan biri, nehirde gözden kayboldu. Arkadaşını göremeyen çocuk, çevredekilerden yardım istedi.

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