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        GÜNCELLEME - Edirne'de Meriç Nehri'nde kaybolan çocuğun cesedi bulundu

        Edirne'de, Meriç Nehri'nde kaybolan çocuğun cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 17:36 Güncelleme: 20.04.2025 - 17:36
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        GÜNCELLEME - Edirne'de Meriç Nehri'nde kaybolan çocuğun cesedi bulundu
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        Edirne'de, Meriç Nehri'nde kaybolan çocuğun cesedi bulundu.

        Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü yakınlarındaki kum ocağı mevkisinde 2 çocuk yüzmek için nehre girdi.

        Bir süre sonra çocuklardan biri, nehirde gözden kayboldu. Arkadaşını göremeyen çocuk, çevredekilerden yardım istedi.

        İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler botlarla nehirde arama çalışması başlattı.

        Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, AFAD Edirne Müdürü Elvan Kaya da çalışmaları takip etti.

        Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polisler de çalışmalara katıldı.

        Dalgıç polisler, su altında yaptığı çalışma sonucu Ege İshak Karafidan'ın (14) cansız bedenine ulaştı.

        Karafidan'ın sudan çıkarılan cesedi, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin morguna götürüldü.

        Bu sırada çocuğun olay yerindeki ailesi sinir krizi geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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