Edirne'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Edirne'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Edirne'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
C.K. idaresindeki 22 ABN 197 plakalı motosiklet, Sarayiçi mevkisinde S.K. yönetimindeki 22 ADN 688 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada sürücüler ve bir yolcu yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
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