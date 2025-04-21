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        Edirne'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Edirne'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 11:22 Güncelleme: 21.04.2025 - 11:29
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        Edirne'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Edirne'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        C.K. idaresindeki 22 ABN 197 plakalı motosiklet, Sarayiçi mevkisinde S.K. yönetimindeki 22 ADN 688 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada sürücüler ve bir yolcu yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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