Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de çeltik arazilerini korumak amacıyla nehre set çekildi

        Edirne'nin İpsala ilçesinde sulama amacıyla kullanılan nehir suyuna, deniz suyunun karışmasını engellemek için Meriç Nehri'ne set yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 11:11 Güncelleme: 10.05.2025 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de çeltik arazilerini korumak amacıyla nehre set çekildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'nin İpsala ilçesinde sulama amacıyla kullanılan nehir suyuna, deniz suyunun karışmasını engellemek için Meriç Nehri'ne set yapıldı.

        Meriç Nehri'nin Ege Denizi'ne döküldüğü yere yakın İpsala Ovası Paşalı mevkisinde yapılan 200 metrelik set çeltik arazilerini sulamada kullanılan nehir suyunun kendi özelliğini koruyacak.

        İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve beraberindekiler nehre yapılan sette incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

        Sevgili, yaptığı açıklamada, çiftçiler için tüm riskleri en aza indirerek verimli bir sezon geçirmelerini hedeflediklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adana'da kan donduran olay! Çöpten çıktı... Çocuğa ait kafatası!
        Adana'da kan donduran olay! Çöpten çıktı... Çocuğa ait kafatası!
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        Hindistan'a misilleme... Pakistan vurdu!
        Hindistan'a misilleme... Pakistan vurdu!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        Mesaj değil kâbus! "Annen ve baban öldü! Sıra sende!"
        Mesaj değil kâbus! "Annen ve baban öldü! Sıra sende!"
        Bir ay yaklaşamayacak
        Bir ay yaklaşamayacak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Güm diye bir parlama oldu!" Çakmakla tüpü kontrol etti!
        "Güm diye bir parlama oldu!" Çakmakla tüpü kontrol etti!
        25 dakika kuralı ile ertelemeye son!
        25 dakika kuralı ile ertelemeye son!
        Anneler Günü'nde hangi çiçek ne anlama geliyor?
        Anneler Günü'nde hangi çiçek ne anlama geliyor?
        Koştukça daha fazla para kazanıyor
        Koştukça daha fazla para kazanıyor
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Mourinho'dan "Kalacak mısın?" sorusuna tepkili cevap!
        Mourinho'dan "Kalacak mısın?" sorusuna tepkili cevap!
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri

        Benzer Haberler

        Edirne'de Meriç Sulaması Projesi'yle tarlalarda modern ve verimli sulamaya...
        Edirne'de Meriç Sulaması Projesi'yle tarlalarda modern ve verimli sulamaya...
        Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oldu
        Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oldu
        Edirne'de, TIR'da yakalanan 2 FETÖ'cü tutuklandı
        Edirne'de, TIR'da yakalanan 2 FETÖ'cü tutuklandı
        Edirne'de sağanak etkili oldu
        Edirne'de sağanak etkili oldu
        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ mensubu tutukland...
        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ mensubu tutukland...
        TEB Başkanı Güney: İlaç satılan internet siteleri kapatılacak
        TEB Başkanı Güney: İlaç satılan internet siteleri kapatılacak