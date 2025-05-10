Edirne'de çeltik arazilerini korumak amacıyla nehre set çekildi

Edirne'nin İpsala ilçesinde sulama amacıyla kullanılan nehir suyuna, deniz suyunun karışmasını engellemek için Meriç Nehri'ne set yapıldı.

Meriç Nehri'nin Ege Denizi'ne döküldüğü yere yakın İpsala Ovası Paşalı mevkisinde yapılan 200 metrelik set çeltik arazilerini sulamada kullanılan nehir suyunun kendi özelliğini koruyacak.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve beraberindekiler nehre yapılan sette incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Sevgili, yaptığı açıklamada, çiftçiler için tüm riskleri en aza indirerek verimli bir sezon geçirmelerini hedeflediklerini kaydetti.