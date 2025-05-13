GÜNCELLEME - Edirne'de düzensiz göçmenlerle yakalanan Alman vatandaşı tutuklandı

Araçlarda yapılan aramada 14 Irak ve 3 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile "cinsel istismar" suçundan hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan Alman vatandaşı yakalandı.

Edirne'de düzensiz göçmenlerle yakalanan ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı olan Alman vatandaşı tutuklandı.

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