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        GÜNCELLEME - Edirne'de düzensiz göçmenlerle yakalanan Alman vatandaşı tutuklandı

        Edirne'de düzensiz göçmenlerle yakalanan ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı olan Alman vatandaşı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 13:19 Güncelleme: 13.05.2025 - 13:19
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        GÜNCELLEME - Edirne'de düzensiz göçmenlerle yakalanan Alman vatandaşı tutuklandı
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        Edirne'de düzensiz göçmenlerle yakalanan ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı olan Alman vatandaşı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda durumundan şüphelendiği park halindeki 2 aracı inceledi.

        Araçlarda yapılan aramada 14 Irak ve 3 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile "cinsel istismar" suçundan hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan Alman vatandaşı yakalandı.

        Yabancı uyruklular, işlemleri için Edirne Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        Alman vatandaşı O.R, işlemlerinin ardından sevk edildiği Edirne Adliyesi'nde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler de işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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